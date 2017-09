Minister vil beholde beltepåbud

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil beholde påbudet om bruk av belte i buss. Det kom fram etter at Geir Pollestad (Sp) stilte ministeren spørsmål om saken. Bakgrunnen var at Roy Steffensen (Frp) tok til orde for å vurdere loven på ny.