Minister rører ikke elbil-fordelene

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fastholder at fordelene for elbilene i bomringene må bestå.

NRK fortalte i går at de fire største byområdene i Norge kan gå glipp av 20 milliarder kroner de neste ti årene fordi elbilene betaler lite eller ingenting i bommene, og forskerne bak denne analysen mente at elbiler heller burde bli billgere å kjøpe enn å bruke.

Men miljøministeren vil ikke røre elbil-fordelene, selv om regjeringen har åpnet for at lokalpolitikerne kan bestemme at elbilene betaler halv pris.