Mindreårige på fest

Klokken 00.11 avsluttet politiet en ungdomsfest på Avaldsnes. 03.53 var de tilbake på samme sted for å avslutte nachspielet. Mannen (23) som hadde festen ble anmeldt for ordensforstyrrelse, mens to mindreårige jenter ble kjørt hjem til foreldrene. Det skriver politiet på Twitter.