Mindreårige mistenkt for voldtekt

En 16-åring og en 17-åring ble lørdag formiddag pågrepet av politiet mistenkt for å ha voldtatt en kvinne (25) i nærheten av Stavanger sentrum skriver Stavanger Aftenblad. Politiadvokat Stian Eskeland i Sør-Vest politidistrikt bekrefter overfor Aftenbladet at politiet mottok en anmeldelse for voldtekt lørdag formiddag. Begge guttene benekter voldtekt.