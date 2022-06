Mindreårig gutt mistenkt

Politiet fikk melding klokken 03.03 om at det var knust en rute i en butikk i Kvernelandsveien in Sandnes. Da politiet kom fram ble det oppdaget at det hadde vært innbrudd, og det var stjålet tobakk. En mindreårig gutt er mistenkt for innbruddet, og politiet har opprettet sak.