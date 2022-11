Mindreårig blei rana av ungdom i Stavanger

Ein ungdom i tenåra melde frå til politiet at han var blitt rana fleire verdigjenstandar i 18-tida i går av to jamaldrande i nærleiken av Mosvatnet i Stavanger. Politiet kom kort tid etter på staden og fekk tak i dei to gjerningspersonane. Alle dei involverte er under 18 år, og politiet kjem til å etterforske saka vidare i demme veka. Barnevernet er også involvert.