Mindre trafikkuhell i Haugesund

Melding om et mindre trafikkuhell i Haakonsvegen. Ingen personskade. Fører bilen var en mann i slutten av 60-årene. Han hadde angivelig hatt et illebefinnende, og dunket borti to andre biler. Det er snakk om en forvaltningssa, og sjåførens førerkort blir vurdert av helse.