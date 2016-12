Mindre motstand mot pelsdyr

Motstanden mot pelsdyrnæringa er litt mindre i følge ei meiningsmåling Sentio har gjort for avisa Nationen. 53 prosent seier dei vil forby pelsdyrhald. I fjor sa 56 prosent det same.Regjeringa med støtte frå KrF og Senterpartiet har gått inn for at næringa kan halde fram, men med strengare reglar.