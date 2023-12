Mindre brann i enebolig i Sandnes

Brannvesenet rykket ut til en enebolig på Trones i Sandnes etter melding om røykutvikling. Brannmannskapet melder at de har slukket det som var et lite branntilløp og at det ikke er noen skader.

Branntilløpet skal ha skjedd i forbindelse med fyring i peisen. Huseier fikk raskt slukket brannen selv.