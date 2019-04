Mindre areal brukes til økologisk matproduksjon

– Vi har et forbedringspotensial, og det hadde vært veldig fint om regjeringen får inn igjen måltall innen økologisk produksjon. Da har vi noe å strekke oss etter, sier Marit Epletveit, leder for Rogaland bondelag.

For mens regjeringen de siste årene har hatt en konkret målsetting om å nå 15 prosent økologisk forbruk og produksjon innen 2020, er dette målet nå fjernet.

Marit Epletveit er leder i Rogaland bondelag Foto: Hanne Høyland / NRK

Samtidig viser tall fra Landbruksdirektoratet at areal brukt til økologisk dyrking har stagnert i Norge. Bare 4,2 prosent av norsk jordbruksareal er økologisk. Det er en liten nedgang fra de to foregående årene.

Mener tallene er mindre viktige

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad ser ikke mørkt på situasjonen.

– Det viktigste for oss er å legge til rette for et mangfold i mattilbudet i Norge. At det skal være mulig å produsere og kjøpe økologiske varer. Tallet i seg selv er ikke det viktigste, sier hun.

Landbruksminister Olaug Bollestad. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

I verden for øvrig er trenden motsatt. Det økologiske arealet øker i alle verdensdeler, og samlet økologisk jordbruksareal økte med 20 prosent i 2017.

Danmark var i 2017 det første landet i verden til å passere ti prosent markedsandel for økologiske næringsmidler.

Vil ikke sammenligne

Bollestad mener at Norge er i en posisjon som gjør at det kan bli feil å sammenligne oss for mye med andre land.

– I mange andre land er det stor avstand mellom økologisk og konvensjonelt landbruk, samtidig vet folk i Norge at vi bruker lite gift, antibiotika og at vi har en god dyrevelferd.

Dessuten mener hun at det allerede blir gjort mye fra regjeringen sin side for å legge til rette for økologisk matproduksjon. Blant annet brukes over 170 millioner kroner for å få et godt økologisk landbruk. Det er også satt av penger til dem som vil gå over til økologisk drift.

Det er mye å lære

Elisabeth Gjems, leder i Hedmark bondelag. Foto: Vibecke Wold Haagensen

Leder Elisabeth Gjems i Hedmark bondelag mener det er viktig å holde interessen rundt økologisk landbruk oppe.

– Det er mye å lære av økologisk landbruk. I tillegg er dette varer som folk etterspør. Det er bekymringsfullt at det importeres flere økologiske produkter fra andre land. Dette er varer som vi fint kan produsere her, sier hun.

– Selger for lite økologisk

Bonde Laurits Stokkeland Foto: Marte Skodje / NRK

Jærbonde Laurits Stokkeland er en av dem som ikke ser noen som helst grunn for å gå over til mer økologisk drift. Han produserer både konvensjonelle og økologiske gulrøtter.

– Hadde vi hatt hundrevis av tonn med økologiske gulrøtter, så hadde vi ikke fått solgt dem. Forbrukeren sier kanskje at han vil ha det. Men når det blir lagt ut i butikken, så er salget lite, sier han.

Han har rett i at det blir solgt mindre økologiske gulrøtter i Norge de siste årene. Men ifølge Landbruksdirektoratets rapport har salget av økologiske matvarer gjennom dagligvarehandelen økt med rundt åtte prosent samlet sett.