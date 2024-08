Mimir slipper å betale skatt

Mimir Kristjánsson har fått gode kritikker for sin nye bok "Pabbi – en familiesaga om drukkenskap". Nå får Rødt-politikeren en gladmelding fra sitt eget parti – han får beholde hver kroner han tjener på boken, skriver Klassekampen.

Det er klart etter at partiledelsen i Rødt har behandlet en søknad fra Kristjánsson om å holde bokinntektene utenfor partiskatten. I Rødt må all inntekt over 782.784 kroner betales inn til partiet.

Stortingsrepresentanten bekrefter at han søkte om å slippe å betale bokinntektene til partiet.