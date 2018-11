Mimir rakk snuoperasjonen

Lørdag meldte NRK Rogaland at Viking-spillerne selv bidro med penger for å få samfunnsdebattant, Klassekampen-journalist og supersupporter Mimir Kristjánsson på kamp. I dag postet han dette på Facebook: «Seks timer i taxi, to timers søvn, så fly fra Tromsø, flytog til Drammen og taxi til Mjøndalen. Når jeg kommer ligger vi under 1-0. Men vi snur det! Nå vinner vi 4-2 og skal tilbake i eliten! Det er så j**** verdt det!»