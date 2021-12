– Vi trenger et regelverk som sikrer at det ikke blir en stor ekstrautgift for folk å bli sendt på hjemmekontor, sier Mímir Kristjánsson.

Han mener det er et reelt lønnskutt når strømmen er så dyr som nå. Samtidig som arbeidsgiver sparer penger.

– Det kan jo fort koste flere hundre kroner daglig i strømutgifter å jobbe hjemmefra, sier han.

Lovverket nevner ikke strøm

Det finnes ingen hjemmel i arbeidsmiljøloven som sier at arbeidstakere har krav på å få betalt strøm på hjemmekontor. Bare at arbeidsgiver skal legge til rette for at arbeidstakere kan jobbe hjemmefra på en forsvarlig måte.

– Vi har lovverk for hjemmekontor. Men der står det ingenting om strøm eller matutgifter. Nå som hjemmekontor blir vanligere blir denne problemstillingen mer aktuell, sier Kristjánsson.

Han vil ta saken opp i Stortinget.

REKORDHØY STRØMPRIS: Det kan fort bli dyrere å jobbe hjemmefra med dagens strømpriser. Foto: Audun Braastad

Flere fagforeninger har varslet krav om at arbeidsgiver tar sin del av strømregningen på hjemmekontor nå som strømprisen er rekordhøy.

– Det blir fort kostbart å sitte på hjemmekontor når strømmen koster mellom fire og seks kroner kilowattimen, sier regionkontorleder for Handel og Kontor i Agder og Rogaland, Arvid Erga.

I Oslo og kommunene rundt er det nå påbud om hjemmekontor der det er mulig.

I resten av landet er man anbefalt å legge opp til å arbeide hjemmefra.

Regionkontorleder for Handel og Kontor i Agder og Rogaland, Arvid Erga. Foto: Hanne Høyland / NRK

NHO mener på sin side at dette er noe arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige om på den enkelte arbeidsplass.

– Vi opplever at arbeidsgiverne, arbeidstakerne og de tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass er gode til å finne frem til løsninger for hvordan vi best kan utføre arbeidet, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. Foto: Moment / Moment Studio

Hun mener likevel eventuelle tiltak knyttet til strømpris er et politisk spørsmål.

Blir ikke dusjing hele dagen

Å få strøm på hjemmekontor inn i lovverket betyr ikke at folk skal kunne sløse med strøm mens de er på hjemmekontor.

– Man skal ikke kunne stå i dusjen hele dagen, sier Kristjánsson.

Han mener det hele bør reguleres via faste satser. På samme måte som diettpenger.

– Man får jo ikke dekket et restaurantbesøk til Maaemo for eksempel. Slik må det jo bli med strøm også. Man må finne en sum det er naturlig å bruke i strøm ut fra strømprisene. Så får de ansatte det i tilskudd.

Ny forskrift er til behandling

Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet skal ikke arbeidsmiljøloven regulere denne typen utgifter.

– Vi mener dette er noe partene i arbeidslivet må finne løsninger på. Det kan skje på samme måte som man på noen arbeidsplasser dekker utgifter til internett, sier statssekretær Truls Wickholm (Ap).

Statssekretær Truls Wickholm (Ap) i Arbeids- og sosialdepartementet. Foto: Akershus Arbeiderparti

En ny forskrift om hjemmekontor er nå til behandling.

– Her skal vi se på eventuelle endringer, men jeg vil ikke forskuttere noe fra det arbeidet nå.