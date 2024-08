Mímir Kristjánsson går for fire nye år

Den profilerte Raudt-politikaren Mímir Kristjánsson ønsker fire nye år på Stortinget for Rogaland. Det skriv Stavanger Aftenblad.

Det har lenge vore uvisse om Kristjánsson ville gå for fire nye år, men seier nå til avisa at han framleis blir forbanna av ting som skjer i norsk politikk, og at dette er hovudgrunnen til at han vil stilla til val.

Sambuaren Sofie Marhaug stiller seg til disposisjon for Raudt i Hordaland, med atterhald om at dei vil ha henne.