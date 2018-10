Millionsøksmål mot advokat Arvid Sjødin

Arvid Sjødin var den første som forsvarte fetteren til Birgitte Tengs, og i høst har den profilerte Stavanger-advokaten deltatt aktivt i TV2-dokumentaren om Birgitte-saken.

Nå må Sjødin selv møte i retten, denne gangen som saksøkt.

Eiendomsutvikler Odd Sigmund Ålgård fra Ålgård har reist erstatningssøksmål i Jæren tingrett fordi han mener Arvid Sjødin skaffet ham låntakere som aldri klarte å gjøre opp for seg.

– Var ikke kredittverdige

Ålgårds prosessfullmektig, advokat Jan Erik Kullerud, mener Sjødin har hatt en aktiv rolle som formidler og mellommann ved å lage lånedokumenter, og la pengene gå via Sjødins klientkonto uten at avtalt sikkerhet og bekreftelse på slik sikkerhet var på plass.

Saksøkeren mener også at Sjødin «må ha vært vel kjent med» at låntakerne ikke var i posisjon til å kunne ta opp ordinære banklån grunnet manglende kredittverdighet.

Jan Erik Kullerud mener Sjødin utvilsomt har opptrådt som advokat i formidlingen av lånene.

Han viser til at Høyesterett har fastslått et strengt aktsomhetsansvar for profesjonsutøvere som advokater.

– Sjødin lånte selv

Erstatningssøksmålet omfatter også 155.000 kroner som Odd Sigmund Ålgård mener å ha lånt til Arvid Sjødin selv, men som heller ikke skal være tilbakebetalt.

Advokater tegner profesjonsansvarsforsikring, og dersom Sjødin skulle tape søksmålet er det IF Skadeforsikring som må betale ut erstatningsbeløpet.

NRK har vært i kontakt med både saksøker og saksøkte. De er orientert om at søksmålet blir omtalt, men ønsker ikke å kommentere det.

Bestrider søksmålet

Sjødin henviser til advokat Torgeir Finne, som representerer både ham og forsikringsselskapet.

Finne sier til NRK at Sjødin bestrider å ha vært involvert i låneformidlingen som advokat, og han bestrider også at han skal ha ivaretatt Ålgårds interesser i utlånsvirksomheten.

– Ut over dette er det for tidlig å kommentere søksmålet ytterligere, sier Finne.

Rettssaken er berammet til april neste år.