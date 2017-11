Millioner til medisinerutdanning

KrF og Venstre har i statsbudsjettet 2018 fått gjennomslag for fem millioner kroner til utredning av ulike modeller for medisinerstudier ved Universitet i Stavanger. – Dette er viktig for Stavanger å få på plass, sier stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF) til NRK.