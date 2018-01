Milliardkontrakter til Aker

To nye Statoil-kontrakter med en verdi på opptil to milliarder kroner har gått til Aker Solutions. Begge kontraktene gjelder utstyr til havbunnen, for henholdsvis Troll-feltet i Nordsjøen og Askeladd-feltet i Barentshavet, skriver Stavanger Aftenblad.