Milliardkontrakt til Haugesundsfirma

Haugesundsbedrifta Deep Ocean har sikra seg kontraktar på undervassarbeid på olje-og gassinstallasjonar i Nordsjøen på to milliardar kroner, skriv Haugesunds avis. Kontraktane er skrivne med Equinor, ConocoPhillips og BP.

Deep Ocean skal også stå for undesøkingar av havbotnen i Nordsjøen fram til utgangen av 2026 for desse selskapa.

Deep Ocean har skaffa seg nærare 200 nye tilsette i løpet av året.