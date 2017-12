Miljøvernpris til dykkerklubb

Slettaa Dykkerklubb ble tirsdag tildelt Rogaland fylkeskommune sin Miljøvernpris for 2017. Styreleder Åge Wee mottak prisen under Fylkestinget i Haugesund. Seks år på rad har Slettaa Dykkerklubb arrangert «Aware Smedasundet» og har bidratt til at 42 tonn med avfall er fjernet.