Miljørørsla meiner oljeskattepakken har skulda

Miljørørsla fortvilar over at investeringane i olje- og gass-sektoren ser ut til å bli rekordhøge 244 milliardar kroner i år. Dette er 5 prosent meir enn det som blei rekna med for tre månader sidan, og 30 prosent meir enn rekna med for eitt år sidan. Skulda ligg hos fleirtalet på Stortinget som gav næringa ein ekstraordinær gunstig skattepakke då koronaepidemien slo til, seier Erlend Kristensen, gruppeleiar for MDG i Sandnes