Miljøgartneriet utsetter vedtak

Styret i Miljøgartneriet på Nærbø har foreløpig ikke bestemt seg for om de skal slutte med vinterproduksjon av agurk. Under dagens styremøte vedtok de å utsette avgjørelsen med en uke. Styret vil avklare mulighetene for bedre priser på agurkene, opplyser daglig leder Kåre Wiig (bildet).

Tirsdag ble det kjent at Wiigs andre gartneri, Wiig Gartneri, må si opp og permittere flere ansatte på grunn av den høye strømprisen. Dette gartneriet må også kaste haugevis med agurkplanter.