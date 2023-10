Miljødirektoratet seier nei til oppdrett ved Alstein i Randaberg

Miljødirektoratet støttar Statsforvaltaren i Rogaland sitt avslag til Bremnes Seashore AS. Direktoratet konkluderer med at etablering av fiskeoppdrett ved Alstein i Randaberg vil kunne påverke sjøfugl, både direkte og indirekte.

Miljødirektoratet har konkludert med at det er fare for å påføre sårbar sjøfugl vesentleg skade ved å etablere anlegget ved Alstein. Avgjerda er blant anna basert på ein ny rapport frå Norsk institutt for naturforsking (NINA) som understrekar Alstein sin verdi som sjøfuglkoloni. Miljødirektoratet viser i tillegg til at forureina utslepp kan ha noko å bety for viktige naturtypar i området, som også er matfat for blant andre sjøfuglane. Då det er lite kunnskap om korleis sjøfugl er påverka av akvakultur, er føre-var-prinsippet vektlagt.

Avslaget betyr ikkje at det aldri kan bli oppdrett ved Alstein, men at det er behov for betre forståing av påverknaden på naturen før det eventuelt kan gjevast løyve, skriv Statsforvaltaren i Rogaland.