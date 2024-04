Miljødirektoratet gir selskap pålegg etter utslipp

Miljødirektoratet pålegger AF Offshore Decom AS å sanere PFAS-forurensning på anleggsbasen i Vats innen 31. oktober 2024, skriver Radio Haugaland.

AF Offshore Decom er ledende i Europa innen fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner.

PFAS er perfluorerte og polyfluorerte alkylstoffer. De kan føre til helseproblemer som leverskade, skjoldbruskkjertelsykdom, fedme, fruktbarhetsproblemer og kreft.

Pålegget følger et akutt utslipp av PFOS-holdig brannskum som skjedde i 2021, oppdaget under et tilsyn i mai 2023.

Utredningen viser at PFAS-forurensningen har spredt seg til all infrastruktur på basen, med høyest konsentrasjon nær fjellhallen.

Direktoratet begrunner pålegget med behovet for å minimere langvarig forurensning og unngå ytterligere skade på helse og miljø.

AF Offshore Decom AS må også sørge for at saneringen ikke fører til ytterligere spredning til sjø eller omkringliggende områder.