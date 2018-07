MI6-premiere på Preikestolen

Det er nå bekreftet at det blir Norgespremiere for storfilmen Mission Impossible 6 – Fallout på Preikestolen 1. august – to dager før kinopremieren. – Det blir lagt ut 1500 billetter til om lag 100 kroner, og salget starter trolig 20. juli, sier ordfører Bjarte Dagestad i Forsand.