Metorologen: – Det er bedre å reise torsdag

Statsmeteorolog Magnus Haukaland advarer påsketuristene om å reise onsdag.

Det er nemlig en front på vei, som kan gi en del regn og høyere temperaturer onsdag.

– Det gjør at snøgrensa stiger til minst 800-1000 meter i morgen ettermiddag. Samtidig kan det gå over til regn enkelte plasser, slik at det fryser på bakken. Det kan gi litt utfordringer i trafikken, sier Haukaland.

I tillegg vil det blåse sørøstlig stiv kuling.

– Det kan gjøre det utfordrende å kjøre over fjellovergangene, mener han.

Torsdag blir det bedre. Da vil det være perioder med sol og temperaturer opp mot 12 grader i Rogaland.

– Det ser ut til å bli en fin påske. Men det kan være lurt å sjekke veimeldingene på fjellovergangene onsdag. Det er bedre å reise torsdag, sier han.