Merete Hodne dømt for hijab-nekt – igjen

Tiltalte har gitt uttrykk for at hun per 1. oktober 2015, skilte distinkt mellom muhammedanere, som hun betraktet som personer som fremmer en farlig politisk ideologi, og personer som bare er ufarlige troende muslimer.

Lagmannsretten kan ikke se at det, i relasjon til en diskriminering som alene er knyttet til fornærmedes bruk av hodeplagget hijab, kunne være mulig å praktisere et slikt skille, og konkret heller ikke at tiltalte selv har hatt og praktisert et slikt skille.