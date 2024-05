Mer penger til film i Rogaland

Kulturdepartementet har økt potten til Filmkraft 7,4 millioner kroner for dette året. Det er en økning på hele kr 2.6 mill. fra i fjor.

Det betyr at det blir en ekstra søknadsrunde.

Flere prosjekter, noen allerede i produksjon, trenger mer midler allerede nå og før årets siste søknadsrunde.

2024 blir året for mange innspillinger i Rogaland. I tillegg til mange kortfilmer er spillefilmene Nr. 11 av Chezville (Arild Østin Ommundsen og Silje Salomonsen), Grevlingene (Paul Magnus Lundø) av 73 Eyes Film og TV 2 humorserien Psykodrama (basert på den populære podkasten med samme navn) med Ole Christoffer Ertvaag og Per Kjerstad klare for opptak i sommer.



Filmkraft åpner derfor for en ekstra søknadsrunde for å holde tempoet oppe, bidra til økt produksjon og sørge for en sunn økonomi i filmprosjektene.