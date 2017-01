Mer alvorlig og nedstrippa Tønes

– Jeg har blitt tvunget til å spille mer sjøl denne gangen. Tror faktisk at jeg spiller en gitarsolo. Det er jo en sensasjon nesten.

Frank Tønnesen med artistnavnet Tønes er som vanlig beskjeden på egne vegne. NRK treffer ham i arbeidsrommet hjemme i Hauge i Dalane i Sokndal, lengst sør i Rogaland.

Full av gode ideer

– Jeg har egentlig lyst til å lage en plate til nå før den andre kommer ut, men det er jo ikke sånn det fungerer, humrer Tønes.

I stedet gir han ut EP-en «Maxitaxi» med 5–6 sanger allerede 10. februar, før hans niende album «Sesong 4» kommer på vinyl, cd og digitalt en gang etter sommeren.

– Det tar så lang tid å trykke vinylplater, så derfor kommer EP-en først. Det er i grunnen fint, for da får vi gitt ut flere sanger. Jeg har så mange ideer for tida.

– Hva kommer det av?

– Vet ikke helt. Det er jo en jobb. Av til føler du at du må skynde deg før det ikke går lenger. Kanskje det har gått opp for meg at jeg er heldig som kan sitte her på «Haua» og se ut av vinduet og skrive. Også er det jo gøy å spille for folk.

Spilt inn med rocker Nikolaisen

– Albumet heter enkelt og greit «Sesong 4», som er tittelen på en av sangene. Det er litt kjedelig, men det ble så mye styr da de forrige albumet «Vindbrest» kom. Ingen skjønte hva det betyr.

Tønes varsler mindre humor på den nye plata som kommer i høst. Foto: Anett Johansen Espeland

– Snakker du om en tv-serie eller om livet?

– Litt av begge deler. Den kom veldig fort. Jeg skrev sangen i løpet av en dag. Hadde ikke tenkt på det lenge.

Som på de siste albumene, er Frode Strømstad fra Egersund produsent for Tønes, og noe er spilt inn i Oslo med Emil Nikolaisen fra Moi – musiker og låtskriver i rockebandet Serena Maneesh.

– At han er med på bass og trommer preger en del av sangene. Han forbindes jo med litt bråkete ting, men han er veldig musikalsk, og vi har holdt ham i tømmene.

Mer alvor, mindre humor

Tønes ville ha en rolig plate. Enklere og mer nedstrippa enn sist.

– Og tematisk?

– Jeg visste du kom til å spørre om det, sier Tønes, og tar en tenkepause.

– Det blir litt mer alvorlig og litt mindre humor, men du vil kjenne meg igjen. Det er ikke bevisst egentlig, men det jeg skriver om nå kunne jeg ikke ha skrevet om da jeg var tjue, sytten eller femten år. Den mest humoristiske visa handler om noen som skal rive ei løe. Den er litt tragikomisk.