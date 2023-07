– Det er meldt litt dårleg vêr her heime, så med hetebølgje nedover i Syden blir dette bra, seier Merete Bjørnestad frå Farsund.

Ho og familien har akkurat sjekka inn bagasjen på Stavanger lufthamn Sola. Stemninga er på topp.

– Så de blir ikkje skremde av den svake krona?

– Nei, vi tenkjer ikkje så mykje på det. Vi skal berre på tur!

Men at det har vorte dyrare å vere nordmann på sydenferie det liten tvil om.

35 kroner for ein brus

Elisabeth Svela driv strandbar og restaurant på den greske øya Ios i Hellas, der prisane har gått opp den siste tida, forklarer ho.

– Dei siste åra har alt har vorte mykje dyrare, også her. Kronekursen kjem på toppen av dette, seier Svela.

Når NRK snakkar med henne, kostar til dømes eit glas cola 35 norske kroner på restauranten hennar Beach House Ios.

Også på baren Gjøkeredet i Magaluf på ferieøya Mallorca i Spania har det blitt dyrare. Prisane på alkoholeiningane har auka med ein til halvannan euro sidan i fjor.

– Vi merkar at unge norske turistar bruker mindre pengar. Dei sit lengre på hotellromma sine og har vorspiel før dei går ut. Dei er opptekne av å spare, seier Gjøran Dolve, som driv Gjøkeredet.

Prisar på Ios Beach House - Hellas Norske Elisabeth Svela driv bar og restaurant på den greske øya Ios. Her er eit utval prisar frå menyen hennär. Brus: 35 kroner

Is (tre kuler): 70 kroner (...men spesialpris for barn)

(...men spesialpris for barn) Kaffe: 47 kroner

Øl (0,6l): 70 kroner

Vinglas: 47 kroner (Rekna om til norske kroner 10. juli 2023) Prisar på Gjøkeredet - Spania Norske Gjøran Dolve driv baren Gjøkeredet på Magaluf på Mallorca. Her er nokre prisar frå menyen hans. Brus: 29 kroner

Kaffe: 23 kroner

Øl (0,5l): 52 kroner

Vinglass: 52 kroner

Irsk kaffe (med meir alkohol enn i Noreg): 122 kroner (Rekna om til norske kroner 10. juli 2023)

Vêret trumfar krona

Men ifølgje dei som sel turar til varmare strøk, er det ein faktor som betyr meir enn kor dyrt det har vorte.

– Vi ser ein mykje tydelegare samanheng med vêr og vêrprognosar enn fokuset media har på kronekursen, seier Marie-Anne Zachrisson, landssjef i Ving Norge.

Då finvêret kom i juni, minka pågangen på Sydenreiser, ifølgje Zachrisson.

– Men no som vi er mitt i høgsesongen og vêret har vore ustabilt i delar av landet, så er det full fart igjen, seier ho.

– Ei kald påminning

Også Ticket, TUI og Apollo meiner få ting skremmer nordmenn til bookingsidene meir enn gråvêret.

Apollo har hatt ein salsauke på 50 prosent dei siste to vekene samanlikna med vekene før.

Disse to familiane frå Sokndal er glade for at dei bestilte Syden-tur i fjor. Frå venstre: Odin Stålesen Grastveit, Eirik Grastveit, Oda Eia Glenrange, Alexander Eia Glenrange, Ella Stålesen Grastveit, Anne Stålesen med Jens Stålesen Grastveit, Jonas Glendrange, Maja Eia Glendrange. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– At auken kom samtidig som det unike finvêret vi har hatt her heime snudde igjen, er nok ikkje tilfeldig. For mange vart det nok ei kald påminning om korleis ein normalsommar i Noreg kan sjå ut, då det plutseleg byrja å pøse ned og sandalane måtte vike til fordel for slagstøvlar, seier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef, Apollo.

Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef, Apollo. Ho fortel at juli er den travlaste månaden i året for charterselskapa. Det er skuleferie og nordmenn vil til varmare strøk. Foto: Johnny Syversen / Apollo

Vêret er viktig, men prisane og den svake krona har også ein stor effekt, ifølgje kommunikasjons­rådgivar i TUI, Dian Martinez Valencia.

– Det er framleis dei klassiske reisemåla Kreta, Rhodos og Mallorca som er mest populære, men prosentmessig er det Bulgaria, Samos i Hellas og Tyrkia som har auka mest. Det har med kronekursen å gjere – dette er reisemål der du får meir reise for pengane, seier han.

– Pushar dei siste ledige seta

Reisene sørover har generelt vorte ein del dyrare i år samanlikna med i fjor. Faktisk opp mot 40 prosent dyrare, har sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank sagt til Nettavisen.

Mange tenkjer som familien frå Farsund og vil bort frå gråvêret fortast mogleg, stadfestar Marie-Anne Zachrisson, landssjef i Ving Norge. Foto: DAVID KURTZ / DAVID KURTZ

Men sjølv om fellesferien normalt er den travlaste og dyraste perioden, oppgir reiseoperatørane at det er mogleg å få fatt i billigare restplassar.

– Det er ikkje uvanleg at charter- og flyselskapa prøver å pushe dei siste ledige seta for attraktive prisar for å få selt dei. Det er ikkje råbillige reiser, men ein kan finne nokre attraktive tilbod, seier Hans Jørgen Elnæs, som er flyanalytikar, rådgivar og dagleg leiar i Winair.