– Ingen familie i friidrettsverden er hetere enn dem nå. Sammen er de helt unike, også har de diamanten Jakob, slår Daniel Wassfeldt fast.

Den svenske stjerneagenten bistår Team Ingebrigtsen på sponsormarkedet, og står blant annet bak den langsiktige avtalen løperne har med utstyrsgiganten Nike.

– Nå har vi lyktes med å få signert avtaler som harmonerer med den utviklingen familien har hatt. Det er avtaler som oppgraderes i takt med de resultatene som leveres.

Daniel Wassfeldt forteller at brødrene er veldig interessante for sponsormarkedet. Foto: NRK

Kort fortalt: Leverer guttene medaljer på friidrettsbanen øker utbetalingene betraktelig, både gjennom bonuser og grunnsummen for kommende sesong.

– I Norge kommer sponsoravtalene av seg selv nå, men familiens resultater har også gjort seg at det har åpnet seg et internasjonalt marked, sier Wassfeldt.

Hadde ingen lokale sponsorer

Det står i stor kontrast til hvordan situasjonen var i 2014. Henrik Ingebrigtsen gjorde suksess på friidrettsbanen med EM-sølv i Zürich, men opplevde at lokalt næringsliv vendte han ryggen.

Ingen ville bruke ett øre på løpestjernen fra Sandnes.

– Vi har bygd oss opp et navn og merkevare gjennom Team Ingebrigtsen som står sterkt. Men for oss handler det om å springe fort. Vi driver en kompromissløs satsing for å bli best i verden, sier Henrik Ingebrigtsen.

Henrik og Filip Ingebrigtsen var tirsdag hos Laerdal Medical. Team Ingebrigtsen har signert en toårsavtale med selskapet som leverer utstyr for livreddende førstehjelp. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Vi er ikke lenger sære, men utøvere andre vil assosiere seg med. Det er deilig, utdyper Filip.

Pappa Gjert forteller at familien er selektive når det kommer til hvem de vil samarbeide med.

– Vi har lyktes med å skape et helårsengasjement rundt Team Ingebrigtsen. Det har vært viktig for satsingen vår, sier han, og legger til at de er i forhandlinger med en ny, stor sponsor.

Kan hente ti sponsormillioner årlig

– Vi er veldig glad for hver samarbeidspartner vi får, sier Gjert Ingebrigtsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Vegard Arntsen er daglig leder i Sponsor Insight, et selskap som analyserer sponsormarkedet i Norge og idrettsutøvernes popularitet. Han mener løpebrødrene nå kan høste fruktene fra prestasjonene på løpebanen og TV-serien.

– De er superattraktive for øyeblikket. På veldig kort tid har de gjennom å fremstå åpne og ærlige blitt veldig folkekjær, sier Arntsen.

Han slår fast at sponsorverdien har vokst betydelig det siste året. Nå er det realistisk å hente inn over ti millioner kroner årlig.

– Jeg tenker det, ja. De leverer tross alt prestasjoner på topp, internasjonalt nivå. Men selv om det er potensialet, så er det ikke enkelt å skaffe sponsorene.

– Selv om det er en individuell idrett, så fremstår de som et lag. Det har vi vel ikke sett tidligere, og det gir dem en stor mulighet mot sponsormarkedet, mener Vegard Arntsen i Sponsor Insight. Foto: Privat

Satser på sosiale medier

Nå jobber familiens agenten for å kartlegge hvilke muligheter som finnes på sosiale medier. Der er løpebrødrene allerede store med 260.000 følgere på Instagram.

– Det finnes mange folk med masse følgere som ikke har gjort noen ting og tjener penger på sosiale medier. Disse guttene har gjort noe og har masse følgere. De er interessante, så vi jobber målrettet mot dette segmentet nå, sier Daniel Wassfeldt.

– Og her er det millioner å hente?

– Det er det helt sikkert med tiden, svarer han.

Vegard Arntsen tror satsingsområdet på sosiale medier kommer til å gi resultater.

– Det er veldig riktig å gå den veien for å nå flest mulig, best mulig. Får de seg en stor følgerskare er det kommersielt interessant. Da øker muligheten for innbringende sponsoravtaler, avslutter han.