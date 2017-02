Mener riggen ødelegger helse og nattesøvn

– I høst fikk vi en rigg på sjøsiden, i tillegg til verftet like ved, sier rektor Gustav Løge Fosse ved Lundeneset videregående skole.

Han snakker om riggen West Epsilon, som er ankret opp i Ølensfjorden like utenfor internatskolen Lundeneset.

Gustav Løge Fosse, rektor ved Lundeneset videregående skole.

– Utfordringen er at aktiviteten rundt riggen skaper støy, lys og aktivitet i forbindelse med transport fram og tilbake. Jeg kjenner er sterkt behov for å stå opp for elever og ansattes forhold. Vi vil gjøre myndighetene oppmerksomme på dette, sier Fosse.

Han har sendt klage både til Kystverket og Miljødirektoratet på vegne av de 175 elevene og 40 ansatte med familier, som bor på området. Rektor Gustav Løge Fosse mener plasseringen så tett på skolen går ut over både nattesøvnen og helsa til elever og ansatte.

– Vi har benyttet de klagemulighetene som finnes, på de vedtakene som er gjort, sier han.

Westcon: – Ikke heldig. Lover å tilrettelegge

Westcon melder å ha mottatt naboklager på tre forskjellige hendelser og to eposter fra Lundeneset. I et brev til Kystverket skriver Westcon at riggen ligger langt nok unna, og i et område regulert som riggområde. De skriver at de synes det er leit at Lundeneset opplever dette som problematisk, at de har satt i gang flere tiltak og at forholdene nå skal være løst.

Øystein Matre, administrerende direktør i Westcon Ølen. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Når de blir vekket på natta fordi det støyer av en operasjonen er ikke heldig. Vi tok det opp med rederiet og ordnet det slik at det resterende arbeidet skjedde på dagtid, sier administrerende direktør Øystein Matre til NRK.

– Vi skal også videre prøve å tilrettelegge for å unngå arbeid på nattetid, som kan gjøres på dagtid, sier han.

Han oppplyser at riggen siden midten av desember har vært koblet til landstrøm, slik at den i seg selv ikke lager motorlyd, og at dieselmotorene som holdt den i gang før det holdt seg godt innenfor tillatt støygrense.