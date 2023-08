Norske myndigheter har tidligere fått sterk kritikk for å ikke gjøre nok for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur i områder som er utsatt for flom og skred.

Aktører som NRK snakker med, mener at det private næringslivet ikke har vært bedre.

Konsernsjef Turid Grotmoll i forsikringsselskapet Fremtind mener mange bedriftseiere ikke forstår risikoen for ekstremvær før de opplever det selv, enten privat eller på jobb.

– Det er fælt å si det, men mediebildet de siste dagene har vist at dette har vært en vekker for folk, sier Grotmoll.

På kort tid har Fremtind og konsernsjef Turid Grotmoll fått inn hundrevis av skademeldinger, hvorav halvparten er vannskader som kunne vært unngått. Foto: Fremtind

– Vil kunne ramme oss økonomisk

Noen bedrifter blir direkte påvirket av ekstremvær. For eksempel bedrifter som blir rammet av flom, oversvømmelser, hetebølger og tørke.

Andre blir indirekte rammet. For eksempel når tømmerprisene går opp som følge av at barkbiller angriper skog.

Blant næringene som nevnes er oppdrettsnæringen, som vil kunne trenge mer hardføre anlegg enn i dag.

En av måtene næringen kan bli påvirket på, er at miljøgifter fra land renner ut i havet og trenger inn i anleggene som følge av økt nedbør.

Havbruksnæringen er landets nest største eksportnæring. Foto: André Bendixen

Grieg Seafood, en av verdens største lakseoppdrettere, er klar på at klimaendringene er en trussel mot havbruket som næring. Et endret klima kan få betydning for lakselusen, fiskens helse og overlevelse.

– Klimaendringene i årene som kommer vil kunne ramme oss økonomisk. Derfor vil vi jobbe med avbøtende tiltak for å være forberedt, sier kommunikasjonsdirektør Kristina Furnes i Grieg Seafood.

Kristina Furnes er kommunikasjonsdirektør i Grieg Seafood. Foto: Tom Haga

Men langt ifra alle forstår sammenhengen mellom klimaendringene og ekstremvær, ifølge Fremtind-konsernsjef Grotmoll.

Krever skjerpings fra bedriftene

I vår spurte Fremtind i en undersøkelse 100 bedriftsledere om hvordan de opplevde klimarisikoen i forbindelse med ekstremvær.

Halvparten var usikre på om de måtte sette inn tiltak som følge av klimaendringene, samtidig som flertallet mente de hadde god oversikt over egen «klimarisiko».

En undersøkelse fra april som Respons Analyse har gjennomført for Fremtind, viser at 50 prosent av bedriftene i Trøndelag og Nord-Norge frykter skader på bedriftens bygninger som følge av ekstremvær. 22 prosent av bedriftene i Oslo og Viken gjør det samme. Foto: Thomas Mørch

Grotmoll mener svarene er motstridende, og at mange ikke egentlig forstår hvordan klimaendringene og ekstremvær henger sammen.

– Det er først når de selv opplever at innkjøringen til bedriften er stengt, at varelageret er ødelagt av vann, eller at varene ikke blir levert at de forstår problemene vi står overfor, sier Grotmoll.

Forsikringsbransjen er blant dem som særlig rammes av klimaendringene. De siste ti årene har vær- og naturrelaterte skader på bygg og innbo utløst mer enn 30 milliarder kroner i erstatninger, ifølge Finans Norge.

Frykten for ekstremvær øker hos bedriftene Ekspander/minimer faktaboks I en undersøkelse gjennomført av Respons analyse på vegne av Fremtind i april 2023, svarte bedriftene blant annet dette: 3 av 10 bedriftsledere frykter at ekstremvær skal ramme bedriften . Det er nesten dobbelt så mange som i tilsvarende undersøkelse i 2021.

. Det er nesten dobbelt så mange som i tilsvarende undersøkelse i 2021. 44 prosent av bedriftene på Vestlandet har opplevd skader på bygning, lagerbeholdning eller infrastruktur , mot 22 prosent av bedriftene i Oslo og Viken.

, mot 22 prosent av bedriftene i Oslo og Viken. Åtte prosent av bedriftene på Vestlandet vurderer å flytte virksomhetens bygninger og lokaler grunnet klimaendringer.

Mener næringslivet ikke tar risikoen på alvor

Bærekraftsdirektør Guro Elgheim Sivertsen i Sparebank 1 SR-Bank er daglig i dialog med bankens kunder om hvilken risiko klimaendringene innebærer.

Hun opplever at mange ikke har nok kunnskap om hvilken risiko næringslivet står overfor.

Det fikk hun en ny bekreftelse på da Sparebank 1-alliansen i juni spurte bedriftsledere om deres forhold til klima og bærekraft.

I en undersøkelse svarte syv av ti bedriftsledere at de ikke trodde klimaendringene ville ramme bedriften økonomisk.

– Jeg synes tallene er overraskende. Særlig fordi samme undersøkelse viser at så mange som ni av ti mener at bærekraft er viktig for bedriften. Det er en indikasjon på at bærekraft fortsatt er et nokså overfladisk begrep for de fleste norske bedrifter, sier Sivertsen.

Guro Elgheim Sivertsen er bærekraftsdirektør i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Jan Inge Haga

NHO: – Vi står i en ny virkelighet

Anniken Hauglie er viseadministrerende direktør i NHO. Hun er enig i at bedriftene har en vei å gå når det gjelder å planlegge for konsekvensene av klimaendringene.

– Vi må forberede oss på mer ekstremvær fremover, for vi står i en ny virkelighet, sier Hauglie.

Det hjelper imidlertid lite at en bedrift gjør alt riktig, hvis beredskapen i samfunnet for øvrig ikke fungerer, påpeker hun.

– Bedrifter, organisasjoner, lokalsamfunn og statlige myndigheter må jobbe tettere sammen. Ikke bare med krisehåndtering, men også når det gjelder planlegging av nye prosjekter og opprustning av infrastruktur, sier Hauglie.

Viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Blir den finansielle risikoen ved klimaendringer tatt tilstrekkelig på alvor?

– Hvis vi ser på de som har finansielle interesser i bedrifter, slik som investorer og kredittgivere, så har de fått opp øynene for at klimaendringer kan endre forutsetningene for en bedrift. Vårt inntrykk er at alvoret er i ferd med å synke inn.

– Vil «Hans» få konsekvenser for hvordan bedriftene tenker om klimaendringer og ekstremvær?

– Selv om norske bedrifter gjør mye bra i dag, bør «Hans» bli en ytterligere vekker. Én ting er hvordan vi beskytter oss mot skader, bygger hus og prosjekterer store anlegg. Men været deler av Norge har nå, illustrerer hvorfor vi må bli mer miljøvennlige, kutte utslipp og produsere mer bærekraftige varer, sier Hauglie.