Mener helsehjelp og behandling for barn og unge med kjønnsinkongruens må bli sikrere

En ny rapport (ekstern lenke) fra statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) viser at helse- og behandlingstilbudet til barn og unge varierer og praksis er ulik.

Det skriver Ukom i en pressemelding.

Kjønnsinkongruens betyr at det ikke er samsvar mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn.

Ukom mener det er nødvendig med tydeligere styring og tiltak for å ivareta forsvarlig helsehjelp og behandling.

Bakgrunnen for rapporten er bekymringsmeldinger direkte til Ukom. De siste tiårene har det vært en økning av barn og unge som søker helsehjelp for kjønnsinkongruens.

– Helsetjenesten ikke dimensjonert til å møte økningen, og blir utfordret av mange forventninger til helsehjelp som det er vanskelig å innfri. Barn og unge er i utvikling og kan være sårbare. Det stiller særlige krav til at pasientsikkerheten blir ivaretatt., skriver Ukom i pressemeldingen.

Ukom konkluderer med at det er behov for å kvalitetssikre og gjøre behandlingstilbudet tryggere for alle. Den viser at det er uklar organisering, manglende kapasitet og lange ventetider.