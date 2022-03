I januar var Tore Hanssen på en helt vanlig time hos fastlegen sin i Stavanger. Hanssen har en kronisk sykdom og rutinemessige legebesøk pleier ikke ta stort mer enn ti minutter.

Men Hanssen opplevde at timen tok en vending da han tilfeldigvis fortalte at han er homofil.

– Legen ble sur fordi jeg ikke hadde fortalt ham om dette tidligere. Han sa at dette viste at jeg ikke hadde tillit til ham som lege, og at jeg burde bytte fastlege. Han sa han reagerte på at jeg ikke hadde vært åpen, sier Hanssen.

Han ble paff og satt ut av legens reaksjon. Så begynte han å forsvare seg.

– Men en burde slippe å forsvare legningen sin i helsevesenet. Legen burde vite bedre, sier Hanssen.

Han mener episoden viser at homofile fremdeles blir møtt med fordommer i helsevesenet.

– Jeg har ingen informasjonsplikt om at jeg er homofil, og det plager meg jo ikke heller. Men fordommer finnes ennå, sier Hanssen.

NRK har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med den aktuelle legen. Han har ikke besvart noen av henvendelsene.

Har klaget på legen

Hanssen sier det ikke har vært naturlig å snakke med fastlegen om legning.

– På grunn av pandemien har dessuten det meste av timene foregått via telefon. I et par år er det ikke mye jeg har sett til legen min, sier han.

Hanssen har skrevet en klage og sendt den til den aktuelle legen, helseforetaket Helse Stavanger og Pasientombudet. Klagen er foreløpig ikke besvart.

Han står nå på venteliste for å få ny lege.

– Jeg har ikke opplevd noe lignende før i helsevesenet. Du skal være trygg på legen din, sier han.

Hanssen er åpen homofil, men sier det har tatt tid å bli komfortabel med det. Han har opplevd at en nær venninne tok sitt eget liv fordi hun var lesbisk.

– Jeg ønsker å belyse et problem som ennå finnes. Det er veldig mange som er opptatt av at alt er i orden og at fordommene er borte, men det er de ikke. De finnes i det skjulte, sier han.

– Virker veldig kjedelig

Pasientombud Gro Snortheimsmoen Bergfjord i Rogaland sier pasienter ikke har noen plikt til å opplyse fastlegen om hvilken legning de har.

– Jeg forteller ikke til legen min at jeg er hetero, så hvorfor skal andre fortelle at de er homofile? Denne hendelsen virker veldig kjedelig for pasienten, sier hun.

Pasientombud Gro Snortheimsmoen Bergfjord. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Bergfjord mener det er riktig å sende skriftlig klage, men mener slike saker er vanskelige å løse fordi det blir ord mot ord.

– Men pasienten må få en tilbakemelding fra legen. Hvis han er misfornøyd med svaret, kan saken tas videre til statsforvalteren, sier hun.

Svein Aarseth i Rådet for legeetikk. Foto: Legeforeningen

Leder Svein Aarseth i Rådet for legeetikk mener på generelt grunnlag at det er legen som skal gjøre seg fortjent til tillit.

– Pasienten må oppleve å bli tatt på alvor og være trygg på legens taushetsplikt. Når pasienter er åpne mot meg, ser jeg på det som en tillitserklæring. Noen ganger er det et godt bidrag til en god samtale, og jeg kan hjelpe pasienten, sier han.

– Finnes det situasjoner der pasienter bør opplyse fastlegen sin om hvilken legning de har?

– Det kan være nyttig informasjon ved utredning av seksuelt overførbare sykdommer. Men strengt tatt er det vel mer et spørsmål om seksuell aktivitet, ikke legning, sier Aarseth.

Reagerer på legebesøket

Leder i organisasjonen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), Inge Alexander Gjestvang, forstår godt at Hanssen reagerer på møtet med fastlegen.

Inge Alexander Gjestvang i FRI. Foto: Pressefoto / FRI

– Vi vet at det kan være utfordrende å være skeiv i møte med et tjenestetilbud. Med forbehold om at jeg ikke kjenner hele saken, så tenker jeg at det er underlig hvis legen reagerer på den måten, sier han.

Han mener ansatte i helsevesenet skal være forberedt på å møte mangfold og gi ulike tjenester.

– Jeg tenker at legen heller burde sagt «takk for at du fortalte meg det, er det noe du trenger, er dette utfordrende?», sier Gjestvang.