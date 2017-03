Rajan Zed, president i Universal Society of Hinduism. Foto: Wikimedia Commons

Ganesha skal tilbes i templer, ikke brukes til å selge øl. Å koble en goddom til alkohol er veldig respektløst, skriver Rajan Zed, president i Universal Society of Hinduism i en pressemelding.

Fra kontoret sitt i Nevada, USA ber han, på vegne av verdens hinduer, Berentsens bryggeri i Egersund om å slutte å bruke den hinduistiske guden Ganesha på etiketten sin. Han kaller det høyst upassende.

Berentsen avviser endring: – Tegnet på frihånd

Bryggeriet i Eigersund har blitt kontaktet av flere hinduistiske samfunn i Norge, og svarer dem at det er en tilfeldig elefant på etiketten.

– Vi tar dette med ro. Det er ikke på noe som helst vis lagt opp til å etterligne guden det er snakk om. Vi har tegnet den på frihånd. Den inneholder et elefanthode, og ferdig med det, sier daglig leder Harald Berentsen til NRK.

Bombay IPA og den hinduistiske guden Ganesha. Foto: Joakim Miøen / NRK

Flere hinduistiske organisasjoner ønsker en endring. Er det noe dere kommer til å imøtegå?

Harald Berentsen, daglig leder ved Berentsens bryggeri. Foto: Joakim Miøen / NRK

– Nei, det kan jeg ikke si at vi kommer til å gjøre. Vi er trygge på at vi ligger såpass langt unna denne gudens identitet, og syns det blir lit feil å etterkomme. Jeg har stor respekt for mange religioner, men i dette tilfellet vil det ikke bli gjort noe nå i første omgang. Den må i så fall være som en naturlig modernisering av etiketten på sikt, svarer han.

– Ikke bare en elefant

– Etiketten på ølflasken viser guden Ganesha, og det er problematisk. Berentsen kan ikke ha bilde av guden på sin etikett, sier Srinivas Konduni i den hinduistiske organisasjonen Devalayam i Stavanger.

Han avviser at dette er en elefant som bryggeriet kan ha tegnet på frihånd.

– Hvis det bare hadde vært en elefant hadde det vært helt i orden. Det finnes mange etiketter og logoer i India med elefanter uten at det er noe problem. Men de bruker ikke bilder av Ganesha, sier han.