Mener breddeidretten blir oversett: – Folk er forbannet

Etter å ha snakket personlig med kulturminister, Abid Raja, hadde Ali Kilinc (28) skyhøye forventninger foran fredagens pressekonferanse.

– Jeg hadde full tro på at det skulle åpnes opp for kontakttrening i breddeidretten. Endelig begynte vi å se lys i enden av tunnelen, sier Kilinc, som er hovedtrener for 3.-divisjonslaget Brodd, til NRK.

Føler seg oversett

Nok en gang måtte Kilinc og resten av aktørene i breddeidretten i Norge se regjeringen presentere åpninger i deler av samfunnet, uten å åpne opp for at breddeidretten får trene som normalt.

Ali Kilinc er hovedtrener for Brodd FK. Han mener regjeringen ikke forstår hva breddeidretten betyr for folk Foto: privat

28-åringen opplever at de blir oversett av regjeringen, og forteller om et miljø som er forbannet.

Det er over 14 måneder siden sist de fikk lov til å trene med kontakt.

– Etter så lang tid føler folk at de blir pisset på, sier Kilinc og fortsetter:

– De forstår ikke hva idretten betyr. For dem er vi en gjeng hobbyspillere og trenere som samler seg for å kose oss, men det betyr så sykt mye mer for oss. Nå har vi vært lojale i halvannet år, og gang på gang har vi blitt gitt håp uten at det åpner.

Den unge treneren fra Stavanger lurer på hva som må skje for at det skal åpnes for trening med kontakt.

Helsemyndighetenes anbefalinger

Abid Raja kommer med svaret på hvorfor de velger å fortsette med én meter avstand i breddeidretten.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja forstår at folk er skuffet. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

– Jeg skulle selvfølgelig så inderlig ha sett at dette kunne kommet mye tidligere. Dette er likevel i tråd med helsemyndighetenes beste anbefalinger som regjeringen følger, sier Raja og fortsetter:

– Jeg forstår svært godt at breddeidretten, trenere og spillere er frustrert, og jeg skjønner godt at mange håpet på mer gjenåpning alt nå.

Videre sier Raja at breddeidretten i dag fikk klar beskjed om at de kan gjenoppta sin aktivitet, uten avstandskrav om én meter, i trinn tre av gjenåpningsfasen.

– Trinn tre er anslått å inntreffe tre uker etter trinn to, som settes i gang fra 27. mai. Det betyr at de kan sette i gang nedtellingen. Samtidig er det viktig å minne om at trinn 3 selvsagt forutsetter at smitten ikke blusser opp og at det ikke oppstår uforutsett utvikling, sier Raja.

Tærer på moralen

I februar skrev NRK om at breddefotballen håpet på å kunne trene med kontakt igjen. Den gangen endte det også med skuffelse.

SKUFFET: Allerede i februar fulgte de nøye med på regjeringens pressekonferanse i håp om å få noen gode nyheter. F.v.: Spiller Arne-Amar Kotlica, daglig leder Terje Tjetland og A-lagstrener Ole Hjelmhaug i 4.-divisjonsklubben Ålgård. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Terje Tjetland er daglig leder i Ålgård Fotballklubb. Han ser seg lei av å gjentatte ganger få den samme beskjeden fra regjeringen.

– Jeg har sagt til spillerne i klubben at hvis smitten går ned, så vil det komme gode nyheter. Når det ikke skjer så er det nok et slag i tryne for våre seniorspillere, forteller Tjetland

– Det blir tyngre og tyngre å prøve å holde humøret til spillerne oppe. Nå er det stor frustrasjon i klubben.