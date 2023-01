Mellombelse lokale til barnehage som brann

Klepp kommune har i samråd med den privateigde Markå barnehage, funne nye mellombelse lokale til barnehagen som vart totalskadd i brann natt til laurdag, skriv kommunen i ein pressemelding.

Tu barnehage har per i dag ikkje møblar eller anna som krevst for å kunne opne barnehagen, men i løpet av den komande veka håpar dagleg leiar Jane Marie Grødeland mykje kjem på plass.

– Vi manglar jo alt. Møbel, leikar, kjøkkenutstyr. Men vi skal jobbe hardt for å få dette i orden så snart som mogleg. Vi er takksame for at Klepp kommune fann ei løysing saman med oss så raskt, seier Grødeland.