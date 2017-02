Melkebønder får etterbetalt

Melkebønder vil få en solid etterbetaling fordi Tine fikk et overskudd på 1,86 milliarder kroner i fjor. Styret i Tine foreslår at halvparten av overskuddet føres tilbake til bøndene, som i snitt betyr 112.000 kroner per bonde, skriver Nationen.