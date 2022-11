– Det har blitt gjort observasjoner flere steder i landet, både i Sør-Norge og i Trøndelag, sier Svein Scheie.

Han er seksjonssjef for tilsyn og beredskap i Sikkerhetsavdelingen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Nkom har fått meldinger om både uidentifiserte droner og mistenkelige personer rundt mobilmaster og elektronisk kommunikasjonsanlegg. Denne informasjonen har de gitt videre til Politiets sikkerhetstjeneste.

Mobil- og bredbåndsselskapene blir nå bedt om å være ekstra på vakt for mistenkelig aktivitet i nærheten av eanleggene sine.

– Meldingen vår til bransjen er at de skal være oppmerksomme på mistenkelig aktivitet knyttet til sine mobilmaster og anlegg, sier Scheie.

Lokale konsekvenser

Observasjonene skal ha blitt gjort på dagtid av montører og entreprenører som har arbeidet ute på installasjoner.

– Hvilke type informasjon kan en drone hente fra slike installasjoner?

– Den kan se fra lufta det andre kan se fra bakken, så det er en måte å innhente informasjon om hvordan infrastrukturen ser ut, sier Scheie.

Nkom har den siste tiden fått omtrent ti meldinger om uidentifiserte droneobservasjoner rundt enkelte basestasjoner.

– Vi har ikke sett noen tegn til et mulig angrep eller at dronene kan ramme infrastrukturen ved å sette dem ut av drift. Det vil heller ikke få veldig store konsekvenser dersom disse blir satt ut av drift, men det kan få veldig lokal betydning, sier Scheie.

Dersom en mobilmast skulle bli ødelagt, vil det for eksempel ikke være mulig å ringe med mobiltelefon i området som er dekket av akkurat denne masten.

Seksjonssjef i Nkom, Svein Sundfør Scheie. Foto: Nkom

Ikke sammenheng med mobilproblemer

Torsdag formiddag meldte Telenor om mobilproblemer i hele landet. Scheie i Nkom avkrefter at det har noen sammenheng med droneobservasjonene som har blitt gjort den siste tiden.

– Jeg har hørt spekulasjoner om at disse sakene har noe til felles. Det har de definitivt ikke, sier Scheie.

Også dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, avkrefter en sammenheng mellom de to hendelsene.

– Vi har ikke funnet årsaken til mobilproblemene, men klokken 12:35 gjorde vi en korreksjon i systemene våre. Dette gjorde at forholdene for kundene normaliserte seg. De skal ikke lenger oppleve trøbbel med dekning.

Viktig infrastruktur

Selv om Nkom har mottatt flere meldinger om mulige droneobservasjoner, er ikke seksjonssjefen særlig urolig.

– Det er ikke snakk om de store kritiske knutepunktene, men den digitale infrastrukturen er viktig. Derfor er det også økt fokus på sikkerheten, sier Scheie.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) skriver i en e-post til NRK at situasjonen følges godt opp av selskapene.

– Gitt trusselsituasjonen har vi bedt telekomselskapene om å være ekstra på vakt og observante for aktivitet i nærheten av egen infrastruktur. Selskapene skal ha lav terskel for slik innrapportering slik at vi får en god oversikt over situasjonen på landsbasis, skirver Gjelsvik.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Observasjoner om personer rundt anleggene

Det har i forbindelse med droneobservasjonene også blitt meldt fra om personer rundt mobilmastene.

– Grunnen til at det har blitt varslet om, er fordi de som har observert dem, mener at de har oppført seg rart. I tillegg skal personene ha oppholdt seg på steder som det er unaturlig å oppholde seg på, sier Scheie.

Nkom har foreløpig ikke fått tilbakemelding fra PST om dette skal handle om droneaktivitet eller ikke.