Melding on slagsmål på Karmøy

Politiet meldte i 11 tida i dag at to personar hadde vore involverte i eit slagsmål på Åkra på Karmøy. Den eine skal ha stukke frå staden.

Litt over klokka 11 melder politiet at dei er på staden, og i kontakt med ein mann i 40-åra. Mannen skal vere uskadd. Politiet forsøker no å finne ut av kva som har skjedd.