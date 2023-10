Melding om røyk fra parkeringsanlegg i Stavanger

Klokken 14.21 søndag meldte politiet at mye røyk veltet ut av et parkeringsanlegg under et boligkompleks.

Like etter meldte både brannvesen og politi at brannen var slukket og at flere enheter var fremme på stedet.

Kilden til røykutviklingen var en elektrisk feil på garasjeporten.

– Brannvesenet kom fort til stedet og fikk slått ned brannen fort, sier Eirik Andreassen, innsatsleder fra brannvesenet.

60 personer er tilknyttet boligkomplekset. Brannvesenet så ikke noe behov for å evakuere disse.

– Det var mye røyk ute, så det var bedre at disse holdt seg inne enn at de ble dratt ut, sier Andreassen.

Brannen ble raskt slukket ved hjelp av en kombinasjon av vann og pulver fra mannskapet som rykket ut.

Meldingen om brann førte til mobilisering fra brannstasjonene Schancheholen, Varmen og Kvernevik stasjon.

– Meldingen gikk ut på at det var brann i en garasje med 40 leiligheter. Så da er det klart at vi rykker ut med mange. Heldigvis viste det seg å ikke være så alvorlig som det kunne blitt, sier Andreassen.

Det skal ikke være snakk om store materielle skader på stedet.