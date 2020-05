Melding om rop om hjelp

Lørdag kveld fikk politiet melding om rop om hjelp fra et hytteområde på Ådnanes i Strand kommune. Like etter kom det melding om at det var hørt en lyd som minnet om skudd. Politiet er på stedet for å undersøke om noe straffbart har skjedd. Politiet er bevæpna.