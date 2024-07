Melding om knust vindu og påsatt brann

Politiet er ved Bergeland videregående skole i Stavanger hvor det har kommet inn melding om knust vindu og påsatt brann. Politiet meldte først at det var snakk om et bygg tilhørende den videregående skolen, men det er ikke dem som disponerer bygget lenger. Det skal være satt fyr på noen bøker, ifølge politiet.

To ungdommer ble observert like ved, og det mistenkes at disse står bak ugjerningen.

Politiet ser etter ungdommene. Foreløpig er det uklart om det er noen skader på bygningen, melder politiet.