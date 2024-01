Melding om butikktyveri

Politiet fikk i ettermiddag melding fra en butikk om at de hadde hatt et tyveri av et klesplagg tidligere i dag.

Butikken meldte om at den mannlige tyven kom tilbake til butikken.

Der møtte han politiet som identifiserte og mistenkte, en mann i 20 årene. Han var ikke i besittelse av klesplagget da politiet ankom.

Politiet oppretter sak.