Melding om brann på Sola

Politiet og Brannvesenet melder om røykutvikling i et bygg på Rådhusvegen. Røykutviklingen skal ha startet fra en sofa. Tilløpet til brannen skal være slukket av persoenen på stedet. Nødetatene rykker ut, men melder at situasjonen ikke er til fare for personer.