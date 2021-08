Melder seg ut av parti

Førstekandidat for Partiet De Kristne i Rogaland ved forrige stortingsvalg, Torolf Nordø, har meldt seg ut av partiet. I en pressemelding skriver Nordbø at han ikke kan være med i et parti som motarbeider seg selv, og mener at sterke mannsdominerte krefter i partiet er med på å fastholde inntrykket av at partiet har en «sekt-kultur».