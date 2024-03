Meir enn dobla ungdomskriminalitet i Haugesund

Ungdom under 18 år som er dømde for kriminalitet i Haugesund auka frå 31 saker i 2022 til 73 saker i fjor, altså meir enn ei dobling, skriv Haugesunds avis. Og 73 ungdomsvaldssaker er det høgaste talet på sju år, opplyser leiar for førebyggande avsnitt på Haugesund politistasjon, Bjørn Inge Espeland. Det er gjengangarar som fører til det høge talet, og det handlar om kroppskrenking, kroppsskade og ran. Spesielt talet på ran har auka mykje.