Meir enn 500 tatt for ruskøyring i Sør-Vest

525 personar blei melde for ruskøyring i Sør-Vest politidistrikt i første halvår i år.

I heile Noreg var det nesten 5500 i første halvår av 2024. Det er ein nedgang på 12,4 prosent frå 6228 meldingar i første halvår 2023.

– Det er bra at vi tar færre, men framleis er det for mange som blir tatt for å køyre mens dei er påverka av rus, seier Roar Skjelbred Larsen, assisterande sjef for Utrykkingspolitiet (UP).

Ifølge Skjelbred Larsen kontrollerer dei rundt 600.000 bilistar i året.