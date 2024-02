Meiner to legevakter på Jæren bør slåast saman

Ei evaluering av legevaktsamarbeidet på Jæren, konkluderer med at det bør slåast saman, og ikkje vera på to stader, i Hå og i Klepp, som i dag.

Evalueringa er gjort halvanna år etter at samarbeidet starta, skriv Jærbladet.

Blant anna er eit nytt regelverk, som i større grad enn før krev at legane rykkjer ut til pasienten, gjer det meir aktuelt å ha to legar på vakt på same tid. Det er det ikkje alltid, slik legevakta på Jæren er organisert i dag.

Det er legevaktleiaren som har skrive evalueringa, saman med fagleiarar, medisinsk ansvarlege legar og dei kommunale verksemdsleiarane.