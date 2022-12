Meiner tiltalte kjente til Gamle Sundveg

Den tiltalte 52-åringen i drapet på Birgitte Tengs, nektar for at han kjente til vegen som går like i nærleiken av der Birgitte blei funnen drepen. I retten i dag har ein tidlegare kamerat av tiltalte gitt ein annan versjon. – Eg har køyrt Gamle Sundvegen med moped fleire gonger og tiltalte var med kvar gong, sa kameraten.